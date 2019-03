Mandskabsmangel går ud over anbragte

Walter Turnowsky Onsdag, 20. marts 2019 - 10:47

Når den nye anstalt i Nuuk åbner i maj, så vil det foregå i to etaper.

Det fremgår af et notat fra justitsministeriet til folketingets Grønlandsudvalg.

I første omgang åbner de to lukkede afsnit og den ene åbne afdeling i slutningen af maj. Det betyder, at de forvaringsdømte fra Herstedvester kan blive overført. Det samme gælder for de tilbageholdte i Grønland, der afventer dom.

Rekruttering

Til gengæld kan en del af de anbragte i de åbne pladser i Nuuk ikke overføres, som det ser ud lige nu. Årsagen er mandskabsmangel.

- Vi er i gang med en rekrutteringsrunde lige nu, men der er et svært arbejdsmarked at rekruttere i, siger direktør for kriminalforsorgen i Grønland, Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Hun fortæller, at der faktisk er en interesse for at arbejde som anstaltsbetjent, men at kriminalforsorgen må takke nej til en del af de interesserede. Det kan skyldes, at de ikke har en ren straffeattest, at de ikke lever op til alderskravet på 21 år, eller deres dansk-kundskaber ikke er tilstrækkelige til at gennemføre uddannelsen.

Skal flyttes

Som bemandingsplanen ser ud lige nu, betyder det, at det ene åbne afsnit i den nye anstalt ikke vil kunne åbne i slutningen af maj.

I stedet må en del af dem, der i dag er anbragt i Nuuk, flyttes til andre byer for en periode.

- Det kan ikke helt udelukkes, at vi kan komme i mål med rekrutteringen inden åbningen; men status lige nu er, at vi skal finde pladser andre steder i landet, siger Naaja Nathanielsen.

Hun ønsker ikke at oplyse hvor mange anbragte, det drejer sig om.

Det fremgår af notatet, at der ikke er sat dato på, hvornår anden etape af indflytningen i den nye anstalt kan komme i gang.

Tilpasning

Lige nu vurderer kriminalforsorgen, at den ideelle bemanding for den nye anstalt vil være 49 betjente. Det antal når man næppe op på lige foreløbig; men man er også vant til, at skulle klare sig med færre ansatte. Det har således været en særlig situation, at anstalten i Nuuk i en periode på fire måneder inden for det seneste år har været fuldt bemandet.

- Vi må tilpasse kapaciteten efter hvor mange ansatte, der er.

Naaja Nathanielsen understreger samtidigt, at det på længere sigt kan vise sig, at antallet skal lande et andet sted end de 49. Kriminalforsorgen i Grønland vil bruge et år på at samle erfaringer med at drive en så stor institutionen med lukkede pladser. Herefter har man et mere præcist billede af, om det kræver færre eller flere hænder.