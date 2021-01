Mandag bliver de første vaccineret i Nuuk

Merete Lindstrøm Søndag, 03. januar 2021 - 07:55

Billeder af 90-årige Margaret Keenan fra Storbritannien er gået verden rundt. Hun var den første til at få vaccinen i England.

Mandag vil en beboer på alderdomshjemmet Ippiarsuk i Nuuk blive den første borger her i landet, der vaccineres.

Klokken 09.15 vil den første af alderdomshjemmets beboere få sin vaccine, hvorefter resten af beboerne følger. Alle, der vaccineres, har fået tilbud om vaccination og skal indvilge i at få den.

Mandag eftermiddag er det sundhedspersonalet på Sana, der står for tur.

Vaccination af borgere i Ilulissat begynder tirsdag morgen, hvor det også vil være alderdomshjemmets beboere, der står først i køen.

Landslægen oplyser, at de 975 doser, som er blevet leveret til Grønland, rækker en smule længere, og at der nærmere vil være 1100 doser til rådighed. Det handler om opblanding, og hvor meget der går til spilde i processen, lyder det.

Disse personer får første vacciner

Det bliver i første omgang alle borgere på 75 år og herover, der får tilbud om vaccination. Også alle beboere på alderdomshjem uanset alder får tilbuddet.

Dernæst vil det være personer, der kan smitte de mest udsatte - altså sundhedspersonale, personale på alderdomshjem, udvalgte grupper i sundhedsvæsenet samt personale i hjemmeplejen.

Herefter vil det være en gruppe med særlig risikofaktorer, som er under 75 år. Det drejer sig om personer, der er lungesyge, hjertesyge og som har sukkersyge.

- Der laves dataudtryk på, hvad folk fejler, og så bliver de kontaktet. Folk skal ikke selv kontakte sundhedsvæsenet, oplyser landslæge Henrik L. Hansen.

Ingen virus i vaccinen

Vaccinen er en såkaldt ”død” vaccine i modsætning til for eksempel Tuberkulosevaccine, hvor man får en lille smule af sygdommen ind i kroppen for at skabe antistoffer mod den.

Det betyder, at det ikke er coronavirus, man får i kroppen, når man vaccineres. Det er derimod et stykke genetisk materiale, som svarer til virussen, der giver immunrespons, ligesom hvis man får sygdommen. Man skal have to doser af vaccinen med minimum 21 dages mellemrum.

Landslægen håber, at Modernas vaccine godkendes i begyndelsen af næste uge og ankommer til landet om nogle uger. Herefter vil man begynde at vaccinere borgere i hele landet. Modernes vaccine er betydeligt nemmere at håndtere end Pfizer-BioNtechs, som er den, der tages i brug mandag her i landet.

Når der skal vaccineres i byer og bygder på kysten, vil alle borgere modtage vaccinen på samme tid, da det ikke giver mening at gøre det ad flere omgange, når der ikke er så mange indbyggere hvert sted, oplyser landslægen.