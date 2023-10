Mand anholdt efter trussel med kniv

Kassaaluk Kristensen Mandag, 16. oktober 2023 - 13:04

En mand i 30’erne er tilbageholdt af politiet i Nuuk, og er fremstillet i retten med henblik på en længere tilbageholdelse.

Manden er sigtet for at have fremsat trusler søndag formiddag.

- Politiet har været i området ved Akiki i Nuuk-bydelen Nuussuaq søndag formiddag, hvor en mand i 30’erne virkede truende og havde en kniv på sig. Ifølge rapporten er de frembragte trusler rettet mod en person, han kender, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Malik Olesen.

Manden er i politiets varetægt og skal fremstilles i grundlovsforhør, hvor politiet kræver en længerevarende tilbageholdelse.

- Manden er kendt af politiet. Den pågældende mand er involveret i flere lignende sager, derfor kræver politiet en længerevarende tilbageholdelse af manden mens efterforskningen pågår, oplyser Malik Olesen.

Flere politibetjente i området

Grønlands Politi har besluttet at have mere fokus på Nuussuaq-området den næstkommende tid for at skabe mere ro og tryghed for beboerne efter knivepisoden.

- Der vil den kommende tid være flere politibetjente i området ved Akiki-butikken i Nuussuaq. Det gør vi for at skabe mere tryghed for de borgere, der færdes i området, siger vagtchefen.

Det er ikke første gang, at politiet sætter flere mandskab ind i Akiki-området for at genoprette ro og tryghed i området. Sommeren 2023 har politiet også valgt at være mere til stede i adressen Sangoriaq i Nuussuaq, hvor butikken Akiki ligger efter et knivoverfald på åben gade.

Tilbageholdelse i anden knivstikkerisag

Malik Olesen oplyser videre, at retten har besluttet, at en kvinde i 50’erne skal tilbageholdes frem til den 9. november. Kvinden er anholdt af politiet søndag efter et knivstikkeri.

En mand er blevet stukket med en kniv søndag eftermiddag i Tasiilaq. Kvinden er sigtet i sagen. Politiet oplyser, at manden og kvinden har en relation til hinanden. Kvinden er tilbageholdt af politiet i 25 dage.