Mand tæt på Proud Boys dømt for angreb på Kongressen

Ritzau Tirsdag, 30. august 2022 - 07:13

En lokal indbygger i Washington er blevet idømt fire og et halvt års fængsel for at have deltaget i stormen på den amerikanske kongres 6. januar 2021.

Manden var knyttet til den stærkt højreorienterede gruppe Proud Boys.

Det amerikanske justitsministerium oplyser, at den 40-årige Joshua Pruitt deltog i et møde med Proud Boys på dagen for angrebet, og at han senere deltog i stormen på Kongressen iført en særlig handske med knobeskyttere.

Ifølge anklagemyndigheden gik han op ad trapperne og sprang over et gelænder. Derefter gik han ind i kongresbygningen, hvorefter han til sidst gik i retning mod en særlig undergrundsstation for Kongressens medlemmer.

Pruitt erklærede sig i juni skyldig i en anklage om at have forhindret en officiel proces.

Han er dog ikke sat i forbindelse med konspirationsanklager, som er rejst mod seks ledere af Proud Boys - heriblandt den tidligere formand Enrique Tarrio.

Tarrio og de andre fem stilles for retten i december. En anden gruppe fra en milits stilles for retten i september.

Siden stormløbet mod Kongressen den 6. januar 2021 - udført af tilhængere af tidligere præsident Donald Trump - er der rejst sag mod over 850 mennesker for deres rolle i angrebet.

I november sidste år blev Jacob Anthony Chansley, der var bevæbnet med spyd og bar pelshat med horn under stormløbet, idømt en fængselsstraf på tre år og fem måneder.

Han var kendt som konspirationsteoretiker og en af de mest markante af de voldelige demokratimodstandere.

Chansley risikerede en langvarig fængselsstraf, da der i hans sag var en straframme på op til 20 år.

Men han fik efter mentalundersøgelser diagnoser som forbigående skizofreni, bipolar, depression og angst. Desuden sagde han under retssagen mod ham, at mennesker med æren i behold erkender, når de har begået fejl.

- Jeg begik en fejl ved at trænge ind i Kongressen. Jeg havde ingen undskyldning, sagde han i retten.