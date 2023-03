Mand sigtet for ulovligt alkoholsalg: Mere end 400 øl beslaglagt

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 08. marts 2023 - 16:28

Da politiet sent fredag aften stoppede en bil på H. J. Rinksvej i Nuuk, fandt betjentene mere end 400 øl i bilen. Føreren, en 54-årige mand, kom med en forklaring om, at han var på vej til en fest.

Manden er nu sigtet for ulovligt salg af alkohol, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Betjentene bed nemlig ikke på mandens forklaring, om at han skulle til en fest med 42 poser med hver 10 øl i.

- De mistænkte i stedet, at manden kørte rundt med øllene for at sælge dem, blandt andet fordi øllene var gjort salgsklar ved at være pakket i 42 bæreposer med 10 stk. i hver. Derfor anholdte patruljen manden og sigtede ham for ulovligt salg af alkohol, skriver politiet.

Vin og spiritus i hjemmet

Efter den 54-årige mand blev anholdt besluttede politiet at ransage hans hjem. Grønlands Politi oplyser, at politiet fandt en hel del vin og spiritus hos den 54-årige mands hjem. Disse var også pakket i poser som øllene.

- Politiet beslaglagde mandens alkohol – en beslutning som politiet tirsdag fik godkendt af Sermersooq Kredsret. Findes manden skyldig, vil han blive foranstaltet med bøde og konfiskation af både øl, vin og alkohol, skriver politiet.

Konsekvenser ved privat salg

Politikommissær Malik Olesen forklarer, at videresalg af alkohol er ulovligt, og at der er en god grund til, at man kun kan købe alkohol i butikkerne i begrænsede tidsrum:

- Når folk bliver fulde, så stiger volden. Alkohol er en udløsende faktor for rigtig meget kriminalitet i Grønland. På den måde kan man lægge en dæmper på efterfester og den slags, hvor der ofte opstår voldelig adfærd, siger politikommissær Malik Olesen og fortsætter:

- Når man så vælger at blæse på loven og sælge alkohol alligevel, så er det ikke uden konsekvenser for andre. Man bidrager ganske enkelt til mere vold og utryghed i samfundet, siger han.