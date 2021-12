Mand skal for retten for uagtsomt manddrab

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 22. december 2021 - 11:45

En 52-årig, kvindelig cyklist døde efter en færdselsuheld den 5. juli 2021. Nu skal sagen for retten den 2. marts 2022 i Sermersooq Kredsret.

Manden er anklaget for tre forhold. Han er anklaget for manglende agtpågivenhed og manglende vigepligt ved en højresving ifølge færdselsloven og for uagtsomt manddrab.

Manden er anklaget for en påkørsel af den kvindelig cyklist, der døde efterfølgende af sine skader.

Bøde og betinget frakendelse af førerretten

Ifølge anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i, har manden formodentlig kørt en lastbil ad Sarfannguit mod Nuuk under ”tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og uden at udvise agtpågivenhed”. Føreren af lastbilen foretog et højresving uden at sikre sig, at der ikke var cyklister ved vejen.

Anklagemyndigheden kræver, at lastbilchaufføren får en bøde på 5.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet med en prøvetid på tre år.

Påstand om frifindelse

Føreren af lastbilen erkender ikke omstændighederne og nægter sig skyldig i forholdene, oplyser forsvarer Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

Forsvareren fortæller, at den anklagede lastbilchauffør ikke havde mulighed for at gøre noget ved et sving, da en cyklist kørte ind i lastbilen, der allerede var drejet ved et højresving.

- Vores påstand er frifindelse for uagtsomt manddrab. Flere uheldige omstændigheder gjorde, at føreren af lastbilen ikke havde mulighed for at gøre noget i situationen, da en cyklist kørte ind i lastbilen, der allerede var drejet af. Omstændighederne kan og bør ikke lastes på chaufføren, siger advokat Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.