Mand reddet af politiet og sigtet for spiritussejlads

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. december 2021 - 14:33

Maniitsoq Politidistrikt fik torsdag den 16. december klokken 14.30 en anmeldelse om, at en mand på 50 år skulle sejle fra Kangaamiut til Maniitsoq i beruset tilstand. Hans samlever, der også var beruset sejlede med.

Kommunefogeden blev straks sendt ned til Kangaamiuts havn, men nåede ikke at stoppe manden, der sejlede ud.

I Maniitsoq ventede en patrulje på parret, der ankom omkring klokken 17.00. Det blev den 50-årige mands redning.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Da patruljen ser båden, beder de føreren om at sejle ind til bådbroen ved Aalisartut Aqq. Patruljen ser, at han lægger til og går op på fordækket, da de parkerer patruljevognen, men da patruljen kommer ud af bilen, er han væk. De går ned og taler med samleveren, der heller ikke ved, hvor han er blevet af. Ved at lyse rundt finder de ham liggende livløs i vandet foran båden, skriver politiet.

Genoplivet og sigtet

Patruljen får straks manden op af vandet og begynder livreddende førstehjælp, da manden ikke trækker vejret. Patruljen får vejrtrækningen i gang igen og alarmerer derefter sundhedscentret. Manden blev efterfølgende behandlet, hvor der også blev foretaget blodprøver for at fastslå mandens alkoholpromille.

- Selvom politiet først kan fastsætte mandens alkoholpromille, når resultatet af blodprøven er retur, er der beviser nok til at rejse tiltale for spiritussejlads mod den 50-årige mand. Manden erkender sagens faktuelle omstændigheder, oplyser politiet.

- I denne sag peger alt i retning af, at manden faldt i vandet, fordi han var meget beruset. Hvis du sætter dig til at føre en båd, når du er så fuld, at du falder i vandet, fordi du ikke kan se, hvad der er lige foran dig, så er du altså ikke kun til livsfare for dig selv, men også for alle andre, der befinder sig på vandet – og særligt dine egne gæster i båden, siger vicepolitiinspektør Johan Westen.

Han roser sine kolleger i Maniitsoq, der har ydet hurtig indsats i situationen.