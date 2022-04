Mand løsladt efter voldsomt færdselsuheld

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. april 2022 - 09:33

To personer kom til skade under et trafikuheld ved Qinngorput i Nuuk torsdag formiddag.

Umiddelbart efter anholdt politiet en mandlig bilist i sagen.

Fredag morgen oplyser vagtchef ved Grønlands Politi Gedion Quist, at bilisten er blevet løsladt.

Manden er blandt andet blevet sigtet for ikke at holde afstand til forankørende samt ikke at overholde sine forpligtelser i forbindelse med trafikuheld.

Vagtchefen fortæller, at manden var kørt fra uheldet. Når man har været indblandet i eller forårsaget et uheld har man pligt til anmelde det til politiet.

Ordensmagten har også fået taget en blodprøve på manden for at afklare, om han var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, men det er ikke en konkret mistanke politiet har.

Advarer om glatte veje

Sigtelserne vil som minimum udløse en bøde, lyder vurderingen fra vagtchefen.

Derudover kommer vagtchefen med en lille opfordring til bilister i Nuuk fredag.

- Vi har haft yderligere to færdselsuheld fredag morgen. Der er meget glat og smattet på vejene så kør forsigtigt, siger Gedion Quist.