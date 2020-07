Mand idømt syv år i anstalt for drab

Thomas Munk Veirum Torsdag, 02. juli 2020 - 09:16

I oktober sidste år blev den 42-årige Odin Mikiki brutalt slået ned på et stisystem i Tasiilaq, hvorefter han blev efterladt liggende udenfor i temperaturer omkring frysepunktet. Han døde senere af sine kvæstelser.

Nu er en mand i midten af 20’erne blevet dømt for drabet i Sermersooq Kredsret, som har behandlet sagen over tre dage i denne uge. Det oplyser politiet.

Manden skal syv år i anstalt for forbrydelsen. Derudover er manden også dømt for at have deltaget i hærværk af museet i Tasiilaq, hvor der skete skader for over 700.000 kroner. Manden har anket dommen til Grønlands Landsret.

En anden mand, som er i starten af 20’erne, blev dømt for ikke at have hjulpet den 42-årige Odin Mikiki, selvom han var i livsfare efter overfaldet. Han blev dømt efter en paragraf, der handler om prisgivelse af menneskeliv.

Stjal også to kasser øl

Den anden mand fik 6 måneders ubetinget anstaltsanbringelse. Han blev frifundet for deltagelse i hærværket mod museet, som han ellers også var tiltalt for. Han udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil modtage dommen.

Begge mænd blev desuden dømt for i fællesskab at have stjålet to kasser øl på et diskotek den samme nat, som overfaldet på Odin Mikiki fandt sted.

- Jeg er tilfreds med, at retten var enig med os i, at manden midt i 20’erne er skyldig i både det meningsløse drab og det meget omfattende hærværk. Samtidig sender dommen et tydeligt signal om, at man ikke bare kan efterlade en medborger, som er i åbenlys livsfare, uden som minimum at tilkalde hjælp, udtaler anklagerfuldmægtig Nina Jessen, som førte sagen for anklagemyndigheden.