Mand idømt forvaring for groft voldtægtsforsøg og vold

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 07. marts 2024 - 08:35

En mand på 34 år er af Qeqqa Kredsret idømt forvaring på ubestemt tid. Dommen er faldet i går onsdag, hvor manden har siddet i anklagebænken for groft voldtægtsforsøg og syv andre voldelige forhold. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Hovedsagen omhandler et groft voldtægtsforsøg begået på Esbjergip Aqqutaa i Maniitsoq natten til den 14. april 2023. Manden blev fundet skyldig i at have forsøgt at voldtage den dengang 25-årige forurettede kvinde under anvendelse af grov vold i form af halsgreb og slag og spark mod kroppen og hovedet. Det lykkedes kvinden at undslippe fra lejligheden i sparsom beklædning, oplyser politiet.

Anklager Alexander Stürup er tilfreds med, at kredsretten har idømt manden forvaring på ubestemt tid.

- Forvaring er jo det øverste trin på kriminallovens sanktionsstige. Dommen er tidsubestemt, og man bliver først løsladt, når retten på baggrund af psykiatriske udtalelser vurderer, at man ikke længere udgør en fare for andre mennesker, siger Alexander Stürup.

Sagen anket til landsretten

Manden har på stedet anket dommen til Grønlands Landsret. Det er oplyst, at manden fortsat skal være i politiets varetægt til sagen afgøres i landsretten.

Kredsretten er gået efter Retslægerådets anbefaling i sagen, og anklager uddyber, at der ligger grov kriminalitet til grund for sådanne afgørelser.

- I denne sag har tiltaltes tidligere kriminalitet været helt afgørende for vurderingen af, om tiltalte skulle idømmes forvaring. Siden 2009 har han fået syv domme for personfarlig kriminalitet, som samlet set løber op i næsten otte års anstaltsanbringelse. Derfor ser vi i politiet og anklagemyndigheden med stor tilfredshed på, at tiltalte ikke kommer ud på gaden i Maniitsoq igen, før han har forbedret sig, uddyber Alexander Stürup.