Mand erkender delvis skyld i sag om bortført pige i Danmark

Ritzau Mandag, 17. april 2023 - 07:17

En 32-årig mand erkender delvist sigtelsen mod ham om at have frihedsberøvet 13-årig pige i over et døgn og at have udsat hende for voldtægt.

Det fortæller hans forsvarer, advokat Jens Otto Johansen, mandag formiddag i Retten i Næstved i Danmark

Manden, der er iklædt et lysegråt Nike-joggingsæt og orange Adidas-sko, sidder tavs i midten af lokalet, mens anklager og forsvarer taler.

Han er sigtet for to forhold. Det ene handler om frihedsberøvelse. Ifølge anklagemyndigheden har han langvarigt frihedsberøvet pigen fra lørdag cirka klokken 11.43. Det skete mod pigens vilje, fremgår det af sigtelsen.

Blev bragt til to adresser

Hun blev bragt til to forskellige adresser, og manden og pigen blev fundet på en adresse i Korsør søndag klokken 14.48. Her blev manden anholdt.

Forhold to i sigtelsen handler om, at manden ifølge anklagemyndigheden i perioden, hvor pigen var frihedsberøvet, udsatte hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt.

Pigen blev meldt savnet lørdag, da hun forsvandt efter sin tur med at uddele aviser i området ved Kirkerup sydøst for Slagelse.

Pigens cykel, taske og telefon blev efterfølgende fundet på en vej på avisruten.

Fundet efter omfattende efterforskning

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyste pigen med navn og billede lørdag kort før klokken 16.00.

Søndag morgen havde politiet modtaget op imod 600 henvendelser fra borgere, der havde videooptagelser og andre oplysninger i sagen.

Søndag formiddag udtalte politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, at man arbejdede ud fra en teori om, at der var sket en kriminel handling.

Efter at have været forsvundet i lidt over et døgn kunne politiet så fortælle søndag eftermiddag, at hun var blevet fundet i live.