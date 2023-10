Mand druknet efter han er faldet gennem isen

Kassaaluk Kristensen Mandag, 16. oktober 2023 - 10:06

En mand er druknet i Uummannaq, efter han er faldet igennem isen i en sø søndag formiddag.

Det bekræfter vagtchef ved Grønlands Politi, Malik Olesen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om en drukneulykke. Manden er faldet igennem isen i en sø i byen Uummannaq. Grønlands Politi fik den første henvendelse fra en borger søndag formiddag, oplyser vagtchef Malik Olesen til Sermitsiaq.AG.

Liget af manden er senere fundet, og vagtchefen oplyser videre, at et ligsyn skal gennemføres i dag mandag.

Advarer om tynd is

Grønlands Politi har på deres Facebookside opfordret borgere om at passe på med at begive sig ud på søer, hvor isen er ved at lægge sig til. Selvom der er frostgrader flere steder i landet, kan isen i søerne stadig være usikker og for tynd til, at borgere kan gå sikkert igennem isen.

- Vi udsender altid en opfordring til borgere om at passe på med at gå over isen i søerne, på denne tid af året. Jeg er sikker på, at opfordringen ikke hænger sammen med den ulykke, der skete søndag. Men vi opfordrer selvfølgelig til påpasselighed, siger Malik Olesen.