Mand dømt for voldtægt i Nuuk

Thomas Munk Veirum Fredag, 26. juni 2020 - 17:01

Torsdag sad en mand fra Nuuk på anklagebænken i Sermersooq Kredsret.

Han var tiltalt for sammen med en anden mand at have voldtaget og blufærdighedskrænket en kvinde sidste år.

Overgrebet skal ifølge anklageskriftet have fundet sted i Nuuk mellem kl. 4 og kl. 6 om morgenen 30. juni 2019.

De to mænd var tiltalt for voldtægt ved at have haft samleje med kvinden, selvom hun på grund af beruselse ikke var i stand til at modsætte sig handlingerne.

Optog handlinger med telefon

Efter voldtægten blufærdighedskrænkede de to mænd kvinden, og nogle af handlingerne optog de med en mobiltelefon.

Det var kun sagen mod den ene af mændene, der blev ført torsdag, da den anden tiltalte befinder sig uden for Grønland.

Det oplyser Margrethe Najaaraq Kleist fra Grønlands Politi. Hun er politiassistent og ledende anklager i sagen.

Anklagemyndigheden gik efter, at få den tiltalte mand sendt ni måneder i anstalt, og desuden skulle han betale 50.000 kroner i erstatning til kvinden.

Har modtaget dommen

Najaaraq Margrethe Kleist oplyser, at Kredsretten fandt manden skyldig i begge forhold, og at han blev dømt efter politiets indstilling i anklageskriftet om ni måneder i anstalt samt betaling af en såkaldt tortgodtgørelse til kvinden på 50.000 kroner.

Advokat Ulrik Blidorf var forsvarer for den nu dømte:

- Vi har modtaget dommen, og min klient erkendte hovedparten af forholdet, siger Ulrik Blidorf om sagen til Sermitsiaq.AG.

Kredsretten har endnu ikke sat dato på retssagen mod den anden tiltalte mand.