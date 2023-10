Mand idømt forvaring for drabsforsøg

Kassaaluk Kristensen Fredag, 27. oktober 2023 - 11:45

Obs: Det er præciseret, at overfaldet fandt sted i Kuumiut.

En 58-årig mand er dømt for drabsforsøg og er dømt til forvaring på ubestemt tid.

Dermed er Sermersooq Kredsret enig i anklagemyndighedens påstand om, at forvaring er den rette foranstaltning.

- Jeg som anklager er ret tilfreds med, at kredsretten er enig i, at forvaring på ubestemt tid er den rette foranstaltning for den dømte. Han dømmes ikke blot for grov vold, men dømmes for drabsforsøg, siger anklager Alexander Stürup Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Fjerde drabsforsøg

I retspraksis kan den dømte modtage op til 3,5 til fire års anstaltsanbringelse. Men anklageren har i denne sag lagt vægt på, at den nu dømte sidder på anklagebænken for drabsforsøg for fjerde gang i løbet af 21 år.

- Han er tidligere dømt for drabsforsøg tre gange, så det er hans fjerde offer den her gang, siger anklageren.

Ifølge anklageskriftet er manden tiltalt for forsøg på manddrab ved at have stukket et offer i ryggen mindst fire gange.

Politiet oplyser, at overfaldet fandt sted i bygden Kuumiut den 24. marts i år, hvor manden overfaldt en kvinde. Han stak hende fire gange i ryggen med en kniv. Der er flere vidner i sagen, for manden blev overmandet af flere tilstedeværende, der fik stoppet overfaldet.

Anket dommen

- Han er tidligere dømt for flere andre tilfælde af personfarlig kriminalitet, blandt andet også vold og voldtægt siden 1985. Derfor mener anklagemyndigheden, at den dømte er til fare for andre personer og bør dømmes i forvaring, som er den hårdeste foranstaltning, fortæller Alexander Stürup Sørensen.

Den dømte har anket sagen til Landsretten. Forsvarerens påstand i denne sag er, at manden bør dømmes for grov vold, og ikke for drabsforsøg.

Anklageren oplyser, at manden er tilbageholdt frem til, at sagen skal for Landsretten.