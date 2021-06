Mand dømt for drab

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. juni 2021 - 17:54

En mand på 43 år er torsdag blevet dømt for at have dræbt sin daværende kæreste og samtidig forsøgt at slå hendes 15-årlige datter ihjel med knivstik ved halsregionen og på armene. Hændelsen fandtes sted den 21. Juni i Nuuk sidste år.

Efter hændelserne fik manden en mentalundersøge, og på baggrund af en mentalerklæring blev der vurderet at han var uegnet til almindelig anstaltsanbringelse. Manden skal anbringes på psykiatrisk afdeling i Danmark på ubestemt tid.

- Den tiltalte erkendte, at han var gået hen til lejligheden i den hensigt at slå den 40-årige kvinde ihjel. Han havde derfor medbragt en kniv fra sin egen lejlighed, som han stak kvinden med. Det var ikke hans hensigt også at dræbe datteren. Da datteren forsøgte at stoppe den tiltalte, stak han imidlertid pigen i halsen og skulderen. Pigen løb væk og fik førstehjælp af to unge, skriver politiet.

Datteren kunne været død

Retten vurderede, at tiltalte måtte have indset, at det var overvejende sandsynligt, at datteren kunne have været død af de knivstik, som hun blev tildelt. Derfor blev han ud over drab på moderen også dømt for forsøg på at dræbe datteren, skriver politiet.

Anklageren mener, at det var vigtigt at manden også blev dømt for drabsforsøg på datteren.

- Ud fra et anklagermæssigt synspunkt har det været vigtigt, at netop forsøget på at dræbe datteren på 15 år også blev anerkendt. Derfor er jeg er meget tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om drab på moderen og forsøg på drab på datteren, udtaler anklageren Line Unger Thornberg om rettens afgørelse.

Dommen er ikke anket og er dermed endelig.