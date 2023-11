Mand på ATV dræbt: Går efter 10 år i anstalt

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. november 2023 - 13:20

Advarsel: Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan et skyderi med dødelig udgang har fundet sted.

Obs: Opdateret med en kommentar fra tiltaltes forsvarer. Den tiltalte nægter sig skyldig.

En decembermorgen i 2022 blev en 61-årig mand dræbt i Qasigiannguit, i forbindelse med at en på det tidspunkt 17-årig mand havde affyret adskillige skud på åben gade.

LÆS OGSÅ: 61-årig dræbt i skudepisode

Der er nu sat dato på retssagen mod den unge mand, og den skal finde sted i Ilulissat 12. til 14. december, hvilket er et år efter, at forbrydelsen fandt sted.

Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i anklageskriftet, hvor anklagemyndighedens vurdering af sagen fremgår.

Trusler, forsøg på manddrab og drab

Anklageskriftet rummer i alt otte forhold herunder blandt andet trusler, forsøg på manddrab og manddrab. Den tiltaltes forsvarer Thomas Wiemann oplyser, at den tiltalte nu 18-årige mand nægter sig skyldig i anklagerne.

De syv forhold skal ifølge anklageskriftet være begået mellem kl. 08.30 og 09.15 den 11. december 2022. I det følgende ridses anklagerne op kronologisk.

Kl. 08.30 skal den tiltalte have sagt at han ville hente en riffel og slå alle deltagerne ved en fest på en adresse i Qasigiannguit ihjel.

Kl 08.45 er manden tiltalt for at have taget sigte og affyret skud ude på gaden med en Savage Remington kal. 22- 250. Skudet ramte jorden tæt på en person, der gik hen ad gaden med sit barn i barnevogn.

Forsøgte at ramme fører

Kl. 08.45 er manden også tiltalt for manddrab. Manden skal have råbt "Naak taakku toqutassakka", oversat til dansk; "Hvor er dem jeg skal slå ihjel" eller lignende. Herefter skal manden have affyret "ikke under ti skud" med riflen mod den 61-årige mand, som var passager på en ATV. Et skud ramte manden i hovedet og dræbte ham.

Manden er også tiltalt for at have forsøgt at ramme føreren af ATV uden held.

kl. 09.00 skal manden have affyret yderligere skud mod to personer. Den tiltalte forsøgte også at komme ind på de to personers adresse, hvilket ikke lykkedes, da de havde fået låst hoveddøren og var flygtet til 1. salen.

Kl. 09.00 og 09.15 er manden tiltalt for yderligere to tilfælde af trusler.

10 år i anstalt

Udover hændelserne er den tiltalte også anklaget for en voldsepisoden, som fandt sted 27. februar 2022.

Anklageren går efter 10 års ubetinget anstaltsanbringelse til den tiltalte.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra den tiltaltes forsvarer i forhold til, hvordan han forholder sig til anklagerne.