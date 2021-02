Mand anklaget for forsøg på manddrab

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. februar 2021 - 13:59

En mand er anklaget for tre forhold, der er sket i en bygd i Qeqqata Kommunia i starten af i år.

Ifølge anklageskriftet er manden anklaget for forsøg på manddrab, trusler på livet og for at have skudt med en riffel inden for 500 meter af bebygget område.

Hændelserne skete i tidsrummet klokken 18.00 til klokken 19.50 tirsdag den 21. januar 2021.

Trusler og skud

Den anklagede skulle have forsøgt at dræbe en anden person ved at have stukket efter personen to gange med en kniv, for derefter at ”have stukket en riffel i brystet på personen og trykke af, så låsen i riflen klikkede, men uden at riflen gik af, alt imens han udtalte ’Jeg dræber dig’ eller lignende”, lyder det i anklageskriftet.

Ifølge anklageskriftet gik manden derefter rundt i bygden, bevæbnet med en riffel og ledt efter flere, unavngivne personer, mens han råbte ”Kom frem så jeg kan dræbe jer alle sammen”.

- Han afgav et skud med riflen i ukendt retning ud for (en anden persons, red.) bopæl, hvilket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for de personers liv, helbred eller velfærd, lyder det i anklageskriften.

Tre år i anstalt

Manden skal for retten torsdag den 25. marts 2021 i Qeqqa Kredsret. Anklagemyndigheden har tre påstand i forbindelse med sagen.

Anklagemyndigheden kræver følgende: