Mand anholdt i Grønland for ét år gammel voldtægt i Danmark

Ritzau Fredag, 13. august 2021 - 11:04

En 31-årig kvinde gik i sommeren 2020 til politiet og anmeldte en voldtægt. Voldtægten skulle være foregået i en lejlighed i Randers.

Politiet var fra begyndelsen klar over, hvem den formodede voldtægtsmand var. Men man var ikke klar over, hvor han var. Derfor gik man i retten og gennemførte det, der kaldes en fremstilling in absentia.

Det er et retsmøde, hvor en dommer tager stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den mistænkte, men hvor den mistænkte ikke selv er i stede i retten til at forsvare sig.

Fremgangsmåden bruges i forbindelse med internationale efterlysninger. Disse forudsætter nemlig, at ønsket om at anholde den mistænkte er blevet blåstemplet af en domstol.

Anholdt i Grønland og bragt til Danmark

Hos Østjyllands Politi fortæller kommunikationsmedarbejder Janni Lundager fredag, at politiet efter voldtægtsanmeldelsen havde en formodning om, at den mistænkte var rejst til Grønland.

- Derfor fik vi ham varetægtsfængslet in absentia, og for et par dage siden blev han anholdt i Grønland og er nu bragt hertil, fortæller Janni Lundager.

Østjyllands Politi oplyser til Sermiisaq.AG fredag morgen, at man ikke kan sige noget mere præcist om, hvor i Grønland manden blev anholdt.

Der er tale om en 27-årig mand, og han vil fredag formiddag blive stillet for en dommer i Randers. Her får han lejlighed til at forsvare sig mod mistanken, og dommeren skal så tage stilling til, om han skal fængsles for voldtægten.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi er så sikker i sin sag, at der allerede er rejst tiltale mod manden, og der er berammet et retsmøde, hvor hans eventuelle skyld skal afgøres. Det bliver den 25. august.