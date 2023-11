Mand anholdt for forsøg på manddrab

Kassaaluk Kristensen Fredag, 03. november 2023 - 09:33

Politiet i Paamiut har anholdt en mand og sigtet ham for forsøg på manddrab. Grønlands Politi oplyser, at der er sket en skudepisode torsdag formiddag.

- Vi havde en alvorlig sag i Paamiut torsdag morgen. Og det var et forsøg på manddrab. De to personer har en relation til hinanden. Manden har opsøgt den anden person på vedkommendes adresse, også er der afgivet et skud, oplyser vagtchef Ole Hald til Sermitsiaq.AG.

Vagtchefen oplyser, at den anden person ikke er blevet ramt af skuddet, men at kuglen ramte meget tæt forbi hovedet på den anden person.

Anmeldelsen om episoden er modtaget af politiet klokken 09.52 torsdag, hvorefter manden blev anholdt af politiet uden videre dramatik. Han skal fremstilles i grundlovsforhør fredag formiddag med henblik på en tilbageholdelse.

Taxa kørt ud over skrænt

Grønlands Politi har også undersøgt et færdselsuheld i Nuuk torsdag. En taxa er kørt ud over skrænten i en adresse i Nuussuaq, fortæller vagtchefen.

- Taxaen er væltet ud over en skrænt i vejen Narsaviaq. Chaufføren i den taxa og en kunde er senere blevet kørt til sygehuset til videre undersøgelse og eventuel behandling. Heldigvis er det sluppet ud af færdselsuheldet uden skader, oplyser Ole Hald.

Denne morgen har Grønlands Politi også modtaget en anmeldelse om en brand i en container i Nuuk-bydelen Nuussuaq.

Anmeldelse om brand

- Anmeldelsen drejer sig om en container, hvor der ser ud til at være røgudvikling. To unge mænd er set løbet fra stedet, og anmeldelsen er sket klokken 06.29.

Det har vist sig, at containeren ikke var i brand, men at de to personer har sprængt en pulverslukker inde i containeren.

- Vi er interesseret i at tale med vidner, hvis de har set noget på det tidspunkt hvor de to unge mænd befandt sig ved containeren i Sinarsua. Der sker meget om natten i Nuuk, vi er derfor interesseret i at vide, hvad der egentlig foregår, siger vagtchef i Grønlands Politi, Ole Hald.