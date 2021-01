Mand anholdt efter brand i boligblok

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. januar 2021 - 08:00

I Nuuk rykkede politi og brandvæsen ud torsdag morgen omkring klokken syv på grund af en brand i en boligblok på Jagtvej i Nuuk.

Vagtchef ved Grønlands Politi Søren Bendtsen oplyser, at 12 beboere blev evakueret fra blokken i forbindelse med branden, der var opstået i en lejlighed i blokken.

- Ingen kom til skade ved hændelsen, og på grund af brandvæsenets hurtige arbejde kunne beboerne vende tilbage til deres hjem, efter at branden var slukket, fortæller vagtchefen.

Politiet har anholdt en 34-årig mand for brandstiftelse i sagen. Manden blev fremstillet i Sermersooq Kredsret torsdag, hvor retten bestemte, at manden skal være tilbageholdt i 28 dage.

- Han er sigtet for brandstiftelse begået i en beboelsesejendom til fare for andres liv, fortæller Søren Bendtsen.

Mand anholdt for trusler i Ittoqqortoormiit

Vagtchefen kan ikke for nuværende oplyse, hvordan manden forholder sig til sigtelsen, men mandens forsvarer har modtaget rettens afgørelse om tilbageholdelse.

Også i Ittoqqortoormiit har politiet haft en mand for en dommer torsdag. Her drejer det sig om en 28-årig mand, der er tilbageholdt i foreløbig tre gange 24 timer.

Manden blev anholdt efter en anmeldelse, der indløb til politiet torsdag morgen klokken halv seks.

Den 28-årige er sigtet for at have truet en anden mand på livet. Søren Bendtsen fortæller, at den 28-årige tidligere har udsat den truede mand for grov vold, og derfor søger politiet at få tilbageholdt den 28-årige.