’Malik’ holder sen sommerferie

Kassaaluk Kristensen Søndag, 13. august 2023 - 14:18

Der bliver ingen mulighed for plask, højdespring eller svømning i svømmehallen Malik fra den 21. august frem til og med den 27. august.

Svømmehallen skal holdes lukket i en uge, da ingeniørfirmaet Rambøll skal gennemføre en omfattende undersøgelse af bassinernes tilstand.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

- Undersøgelsen har til formål at sikre svømmehallens fremtidige funktionalitet og sikkerhed, og derfor kræver det, at bassinerne tømmes for vand, oplyser kommunen.

Kommune opfordrer til andre aktiviteter

Ved at tømme bassinerne for vand er det nemmere for ingeniørfirmaet at finde mulige problemer og udbedre dem, lyder det.

Svømmehallen er klar over, at den midlertidige lukning af ’Malik’ kan være ubelejligt for byens vandhunde og svømmehold.

- Derfor opfordrer svømmehallen alle til at finde alternative muligheder for motion og trivsel i perioden, hvor svømmehallen er lukket, lyder opfordringen.