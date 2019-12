Malik fik tre unger

Jesper Hansen Søndag, 08. december 2019 - 12:16

Natten til torsdag fødte isbjørnehunnen Malik i Aalborg Zoo tre unger, men allerede fredag måtte dyrepasserne konstatere, at den ene af ungerne var død.

- Det er desværre ganske normalt, at ikke alle unger overlever. Det skete også i 2016, da Malik fik unger sidste gang, oplyser kommunikationskonsulent Helle Justesen fra Aalborg Zoo.

- Ungerne og Malik ligger i en fødehule i deres anlæg, og her bliver de i de næste to-tre måneder. Mens de er i fødehulen spiser Malik stort set intet.

Og dog. Når Malik har accepteret ungens død, vil hun skubbe den væk og måske spise den, dels for at rydde op i hulen, dels fordi den kan give hende protein og næring, skriver Aalborg Zoo på Facebook fredag aften.

Ungerne i god behold

De to øvrige unger er i god behold. De dier selvfølgelig ved moderen, og isbjørnens mælk har en fedtprocent på omkring 30, så ungerne vokser hurtigt. Deres fødselsvægt er kun omkring 500 gram, men når de forlader hulen vil de allerede veje mellem 10 og 15 kilo.

Det har undret mange i Grønland, at Aalborg Zoos isbjørnehun hedder Malik. Det er der imidlertid en god forklaring på, fortæller Helle Justesen.

- Det er lidt svært at bestemme kønnet på isbjørneunger, så i starten troede vi, at det var en han. Da det ved nærmere eftersyn viste sig at være en hun, var det lidt for sent, så vi besluttede at lade hende beholde drengenavnet.

Bekymrede danskere

Mange danskere er i øvrigt bekymret for, at de små isbjørneunger vil fryse i den kolde fødehule. Til deres trøst oplyser Aalborg Zoo, at i naturen føder isbjørnen i en sne- og ishule, så de kan sagtens klare kulden.

Indtil isbjørneungerne kommer ud fra fødehulen om et par måneder, kan man følge livet i fødehulen live på Aalborg Zoos hjemmeside - https://aalborgzoo.dk/.