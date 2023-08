Malik endevendt

Redaktionen Torsdag, 31. august 2023 - 17:48

En svømmehal var et varmt samtaleemne hos børn og unge i Nuuk for omkring 30 år siden og sikkert længere tid tilbage. Især efter skolesommerferier, når børn kom tilbage fra udlandsrejser og havde været i svømmehaller og pools verden over.

Det skriver avisen AG.

Flere gange op gennem 90’erne var der snak om svømmehal til Nuuk, men det blev altid kun ved snakken. Indtil det pludselig ikke var det, og den 7. september 2003 slog svømmehallen Malik for første gang dørene op.

En stor del af byen har i den periode taget svømmehallen til sig, og ser den som en uundværlig del af deres liv. I sådan en grad, at der allerede for flere år siden lød snak om, at den var blevet for lille.

Inspektør i svømmehallen, 34-årige Daniel Lyberth, er i og for sig enig, men det er en politisk beslutning, som hverken han eller brugerrådet har nogen indflydelse på.

- Der har været en arkitekt på til en eventuel udvidelse. Men det er en politisk beslutning, der skal træffes omkring størrelsen på svømmehallen. Svømmeklubben bliver for eksempel større, indbyggerne i Nuuk bliver flere, vi kan ikke rigtig komme udenom, at svømmehallen er blevet for lille til os.

- Børn, handicappede, skoler, daginstitutioner er også daglige brugere og som har gavn af svømmehallen. Der er næsten altid fyldt her, siger han og fortsætter:

- Vi kan også se på statistikken, at brugerne af svømmehallen er blevet flere år for år.

Daniel Lyberth gør hvad han kan for at skabe mere plads. Næste skridt bliver at forsøge at gøre selve det store bassin større inden for rammerne af den nuværende bygning.

Betonsand

De mange år på bagen betyder, at Malik har brug for en kærlig hånd, og derfor var der i sidste uge lukket. Svømmehallen lavede i samarbejde med Rambøll en gennemgribende undersøgelse af svømmehallens tilstand. Det krævede, at det store bassin blev tømt. Det sker kun med flere års mellemrum. Det går hurtigere og mere smertefrit med de små.

Midtvejs igennem undersøgelsen var AG på besøg, og indtil da var intet alarmerende fundet.

Svømmehallen er bygget på et tykt lag beton under en vandfast membran, der skal holde betonen tør og fra at smuldre. Det er lykkedes rigtig godt langt de fleste steder.

Det blev tjekket ved, at ingeniør-, arkitekt- og konsulentvirksomheden Rambøll tog nogle prøver ved at bore igennem gulvet. De prøver vil blive sendt til Danmark, hvor de skal undersøges for indholdet af tre forskellige slags kemikalier, som svømmehallen bruger for på den måde at finde ud af, hvor lang levetid betonen har endnu.

Langt de fleste steder ser prøverne helt fine ud, men der er et område på nogle fliser, hvor det øverste betonlag er smuldret væk.

Daniel Lyberth viser et boret hul, og når han træder omkring hullet, siver der en smule vand ud mellem beton og membran.

