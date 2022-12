Malik Berthelsen: Et stramt år i møde

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 29. december 2022 - 08:04

Året 2022 er ved at være omme. Sermitsiaq.AG har spurgt borgmestrene om, hvordan året er gået for deres kommune, og hvad kommunalbestyrelsernes mål for det nye år er. Her kan du læse borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) svar.

2023 bliver et spareår for Qeqqata Kommunia. Det erkender borgmester i kommunen Malik Berthelsen efter kommunalbestyrelsen har behandlet et budget for 2023, hvor ikke et eneste ønske til 2023 fra medlemmerne er blevet efterkommet.

- De stigende udgifter til drift har givet store udfordringer, derfor har det været nødvendigt ikke at efterkomme nogen ønsker til nye tiltag til budget for 2023. I stedet har vi valgt at lave besparelser, og jeg er tilfreds med, at alle forvaltninger har taget opgaven seriøst, siger Malik Berthelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Han vurderer, at kommunalbestyrelsen og forvaltningerne har arbejdet godt i 2022.

Mere beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen har sat sig tre primære mål for 2023. Blandt andet har kommunen stor interesse i, at de fleste unge er under uddannelse eller er i beskæftigelse, da flere ældre borgere vil betyde flere udgifter for kommunen.

Mere beskæftigelse vil også betyde bedre økonomi for kommunen.

- Og så ønsker jeg, at vi alle lever sundere. For jeg mener et sundere liv vil medføre færre helbredsmæssige udfordringer og bedre livskvalitet for borgerne, siger Malik Berthelsen.

Malik Berthelsen ønsker at takke alle frivillige i kommunen for deres arbejde. Samtidig minder han borgerne om at huske kærligheden, mens der er tid.

- Vores tid på jorden er meget kort, så husk at give kærlighed til dine kære. Som min bedstemor altid sagde, så tager vi et skridt nærmere døden for hver dag, siger Malik Berthelsen.

Han bruger juledagene med sin familie, og traditionen tro skal familien og venner spise sammen den 26. december.