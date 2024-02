Qeqqata Kommunia: Vinterfangst af moskusokser bør forlænges

Dorthea Reimer-Johansen Onsdag, 14. februar 2024 - 11:47

Selvom det var en god nyhed til fangere i går, ønsker borgmester i Qeqqata Kommunia og Udvalgsformand for Fiskeri og Fangt i Qeqqata Kommunia, at udmeldingen om moskusoksefangst er alt for tidligt.

Naalakkersuisoq meddelte nemlig, at fangerne kan tage på moskusjagt i morgen, og giver dermed meldingen videre med kun to dages varsel. Fangerne kan endvidere have mulighed for moskusoksejagt i ti dage, hvilket er en alt for kort tid, mener borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen (S) og udvalgsformand Aqqalu Skifte (S).

- Qeqqata Kommunia mener, at udmeldingen to dage før fangsten er alt for tidligt.Vi kræver derfor, at fangstperioden skal forlænges, skriver Malik Berthelsen sammen med Aqqalu Skifte der er formand for Udvalget.

Urealistisk

Fangere kan tage til Kangerlussuaq området for at fange deres kvoter fra den 15. februar til og med 25. februar 2024.

Malik Berthelsen og Aqqalu Skifte mener, at hverken fangere eller kommunen har haft mulighed for at forberede sig på Naalakkersuisuts afgørelse, når der er en kvote, der skal fordeles. Før fordeling af kvoter, skal der først ske en høring i henhold til reglerne, før den er godkendt af udvalget.

- Vi anmoder derfor om at den fastsatte frist for jagten forlænges, da det er urealistisk at give fangerne kun to dage til at begynde jagten.

Vi vil se tallene

Endvidere ønsker borgmesteren og udvalgsformanden for dokumentation omkring de antal dyr, der er sat til kvoten af moskusoksesæsonen for i år:

- Qeqqata Kommunia ønsker at se resultater om moskusoptællingen, herunder oplysninger om, hvor optællingen er foretaget, og om der er planer om at fastsætte kvoter for trofæjagten.

Borgmester og udvalgsformanden ønsker at få svar fra Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Kim Kielsen (S), senest i dag.