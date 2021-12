Malik Berthelsen: Flere mål er nået i år

Kassaaluk Kristensen Fredag, 24. december 2021 - 15:47

Det har været en begivenhedsrigt år for borgmester i Qeqqata Kommunia.

Ved valget til kommunalbestyrelsen blev Malik Berthelsen genvalgt, og sidder dermed som den eneste borgmester fra partiet Siumut.

Fra midten af året har restriktioner grundet et større udbrud af coronavirus i Sisimiut præget det politiske arbejde i Qeqqata Kommunia, men også på det personlige plan har Malik Berthelsen opnået flere mål.

Som så mange andre vil han holde jul i familiens skød, og glæder sig især til gudstjenesten den 25. december, hvor han vil lytte til julehymnen ”Guuterput”.

- Traditionen tro skal vi om morgenen åbne gaver og starte dagen med at spise morgenmad sammen. For mig er det vigtigt altid at være med til gudstjeneste den 25. december, for der oplever jeg altid julens ro og glæde. Jeg glæder mig altid til at lytte til julehymnen ”Guuterput”, der bliver akkompagneret af organisten. Som så mange andre skal vi spise god mad og se jule-film på tv, fortæller Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Udfordringer – men godt samarbejde

Malik Berthelsen understreger, at coronapandemien og et større udbrud i Sisimiut i starten af august har udfordret kommunen. Op til flere gange har borgerne i Sisimiut været underlagt strenge restriktioner, og der er taget svære beslutninger. Men det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen fortsætter, forsikrer borgmesteren.

-Det mest udfordrende har været smitteudbruddet af corona i Sisimiut. Vi har måttet tage upopulære beslutninger for at dæmme smitten ind. Men når man sidder med et stort ansvar, så er det også vores pligt at tage svære beslutninger en gang imellem, siger Malik Berthelsen.

- Hvad er lykkedes i 2021?

- Jeg synes det er vigtigt at nævne, at vi samarbejder på tværs af partier i kommunalbestyrelsen. Vores samarbejde er lykkedes helt. Det vil jeg gerne takke mine kolleger for. Det er også nævneværdigt, at borgerne har ønsket, at jeg skulle fortsætte som borgmester, det er jeg meget rørt over, siger Malik Berthelsen.

- Hvad er dit budskab til borgerne, her i slutningen af året?

- Jeg er taknemlig for, at stort set alle arbejdsdygtige borgere har bidraget til samfundet, for de er dem, der løfter vores velfærd. Men jeg vil påminde, at vi skal hjælpe vores familier, for eksempel at huske rydde sne af vejen for vores ældres entreer, og give omsorg til dem, der har brug for det. Det er vores pligt som familie. Jeg ønsker også alle en rigtig god jul.

Personligt mål nået

Malik Berthelsen har sat sig et mål, da året 2021 startede. Her har han besluttet sig for at bestige Sisimiuts fjeld, Præstefjeldet, 50 gange i år. Han har nu nået at gå op til fjeldet i alt 57, og fortæller, at det altid giver ham styrke og glæde. Han er nu begyndt at lære at køre hundeslæde, og planlægger allerede at tage en tur til Kangerlussuaq på hundeslæde.

Politisk, har han tre ting, som han vil prioritere.

- Sundhed, respekt til folkeskolen og udvikling af erhvervslivet. Vi fortsætter vores arbejde i de tre emner, som vi altid har fokus på, siger han til Sermitsiaq.AG.