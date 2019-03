Malik Berthelsen jubler over nye uddannelser

Walter Turnowsky Fredag, 01. marts 2019 - 14:54

Borgmesteren i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S) glæder sig over, at to nye uddannelser ser dagens lys i Sisimiut.

Som Sermitsiaq.AG tidligere har fortalt etablerer DTU nu en diplomingeniør-uddannelse i fiskeriteknologi i Sisimiut.

- Endelig får vi en videregående uddannelse i Grønland, der er målrettet vores største og mest valutaindtjenende erhverv, siger Malik Berthelsen i en pressemeddelelse.

- Qeqqata Kommunia har deltaget i arbejdet med at udvikle uddannelsen. Det har været meget lærerigt at se det tætte samarbejde mellem DTU og fiskerierhvervet. Sammen har parterne drøftet og fundet ud af, hvordan uddannelsen skal udvikles med henblik på bæredygtigt fiskerierhverv. Det er et imponerende arbejde, som DTU og rigtig mange parter i fiskerierhvervet har gennemført. Det lover godt for den nye uddannelse.

International by

En ny nordisk gymnasieuddannelse hvor KTI samarbejder med gymnasier i Island, Færøerne og Danmark, bliver ligeledes etableret i landets næststørste by.

De to nye uddannelser starter efter sommerferien.

I forvejen uddannes arktiske ingeniører på Artek, og det har betydet, at den store vide verden i stigende grad rykker ind i Sisimiut.

24 internationale DTU-studerende er i starten af året kommet til Sisimiut for at gennemføre et internationalt semester i Arktisk Teknologi. De studerende kommer fra Nord- og Sydamerika, Asien og Europa.

‘Drag ud – og kom hjem igen’

Borgmesteren jubler over det internationale islæt.

- Jeg er rigtig glad for, at Sisimiut er blevet så international. Det er godt for ungdommen og byens fremtid. Det er glædeligt, at DTU og KTI ser mulighederne for at lave internationalt samarbejde, hvor de studerende en del af studietiden er i Grønland. De studerende kommer fra mange forskellige lande, og møder gennem uddannelsen mange forskellige nationaliteter. Verden ligger åben for de unge.

- Nu håber jeg bare, at de unge også søger de mange nye internationale muligheder, som vi sammen skaber for dem. Søg ud, lær sprog, og kom tilbage og bidrag til Grønlands udvikling, lyder borgmesterens opfordring.