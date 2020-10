Malik Arctica er nået til Ittoqqortoormiit

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. oktober 2020 - 12:46

Onsdag formiddag er Malik Arctica endelig nået til Ittoqqortoormiit, efter at storis har forhindret anløbet gennem de seneste uger.

På Facebook skriver Royal Arctic Line, at Malik Arctica er ligger for anker ved byen og er i gang med at losse vinterforsyningerne med pram.

- Det forventes at skibet er udlosset lørdag den 23. oktober hvorefter hun sejler videre til Nerlerit Inaat med forventet ankomst samme dag, skriver Royal Arctic Line.

Den 7. oktober oplyste Royal Arctic Line, at Malik Arctica sad fast i storis ved Ittoqqortoormiit.

Senere måtte skibet sejle til Reykjavik for at påfylde brændstof og forsyninger, uden at skibet havde været inde ved byen og losse lasten.