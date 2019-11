Maliina: Jeg har behov for at være en fri fugl

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. november 2019 - 14:14

Efter godt tre års hårdt arbejde som kommerciel direktør i Air Greenland blev det mere og mere klart for Maliina Abelsen, at der skulle ske noget nyt. Og timingen var den rette, idet en ny strategiplan for flyselskabet skal søsættes og budgettet for næste år er ved at være på plads.

Når hun vågnede om morgenen kunne hun mærke, at glæden og gnisten ved at gå på arbejde ikke var helt den samme, ligesom kroppen var begyndt at klage.

Mange resultater

- Jeg kan se tilbage på tre år, hvor vi har skabt mange resultater, understreger Maliina Abselsen og kan nævne et utal med stigende passagertal, større omsætning og en øget kundetilfredshed. Desuden har hun stået i spidsen for en transformation af medarbejderne, så man arbejder for kundernes skyld – ikke for ens egen skyld.

- Der er ingen tvivl om, at jeg arbejder benhårdt og sætter en ære i at være resultatorienteret. Jeg har imidlertid også et behov for at være en fri fugl. Der skal være rum til forandring og bevægelse. Jeg har taget nogle gevaldige U-turns i mit arbejdsliv, konstaterer Maliina Abelsen og tilføjer:

Mod og tryghed

- Det må ligge dybt i mig, at jeg bedst trives med nye og spændende mål. Jeg er vel en slags Pippi Langstrømpe, der er kendetegnet ved modet, men samtidig har et stort behov for tryghed blandt mine nære, fortæller hun om sig selv.

Maliina Abelsen er mor til to piger på 10 og 13 år, og tankerne er i dag fokuseret på, hvilke ”værdier” der skal fylde i anden halvdel af hendes liv. Det vil hun bruge den kommende tid på at få indkredset.

