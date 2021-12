Maliina Abelsen: Vi skal tale mere om selvmord

Redaktionen Onsdag, 08. december 2021 - 14:59

At så mange unge vælger levet fra er samfundets problem nummer et. Det mener Maliina Abelsen, koordinator i UNICEF og tidligere Naalakkersuisoq for socialområdet.

Det skriver avisen AG.

Hun kommer med en opfordring til politikerne om at gå forrest med en solid selvmordsforebyggelse, hvor hun samtidig understreger, at samfundet bør have mere debat om selvmord.

- Det forfejlede har været, at vi ikke har snakket nok om det. Måske af frygt for flere selvmord. Men det går ikke. Ingen skal sidde alene med skyld og skam, hvis deres søn eller datter har begået selvmord. Det har jeg set i så mange tilfælde. De familier skal hjælpes midt i deres sorg.

- Så hvad skal der til?

- Jeg tror, vi skal tale om selvmord på en helt ny måde. Vi skal tale om kønsroller. Vi skal nedbryde alfahannen og det idealbillede, vi har haft af, hvordan en mand skal være. Vi skal have mænd, som tør stå frem og sige fra over for den rolle. Vi har alt for meget vold mod kvinder.

- Vi skal have rollemodeller, som tør være sårbare og vise, de har begået fejl. Det kræver mod at stå frem og fortælle, at man har været udsat for seksuelt overgreb. Især for mænd. Der er kommet mere åbenhed omkring det problem. Der er kommet rollemodeller, som tør. Men vi har brug for flere.

- Det vigtige er, at vi får skabt robuste unge mennesker, som kan tåle modgang, mener Maliina Abelsen.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: