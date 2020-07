Malet statue: Fire personer er nu sigtet for hærværk

Redaktionen Mandag, 06. juli 2020 - 16:32

Yderligere to personer er sigtet for at have hældt maling på Hans Egede statuen natten til nationaldagen, den 21. juni.

Det skriver KNR.gl.

To mænd er allerede sigtet for hærværk, men nu er to kvinder i midten af 20’erne og lige under 20 år sigtet for samme handling, oplyser Grønlands Politi til mediet.

Søndag den 21. juni vågnede Grønland op til en Hans Egede statue, der er overmalet med rød maling, hvor ordet ”decolonize” – ”afkoloniser” også var blevet skrevet på statuen.

Ifølge KNR.gl er efterforskningen stadig i gang, og det er stadig uvist, hvor meget udbedringen af hærværket vil koste.