Malene Broberg tiltræder ny direktørstilling

Redaktionen Tirsdag, 04. april 2023 - 15:02

Malene Broberg.

Det er navnet på den nye direktør for økonomi og uddannelselse i Qeqqata Kommunia.

Hun glæder sig til at prøve kræfter med nye områder, som uddannelsesområdet bliver for hende, ifølge en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at kommunen har valgt at ansætte Malene Broberg, fordi hun har solide erfaringer inden for økonomistyring. Hun har blandt andet stået for en større udskiftning af økonomisystemet i Pisiffik. Kommunen forventer derfor, at hendes erfaringer kan bruges til at sikre kommunens egen udskiftning af økonomisystem.

- Jeg kender Qeqqata som meget ambitiøs og innovativ kommune. Jeg glæder mig til at blive en del af direktionen og hjælpe med at sikre den økonomiske styring for at realisere de politiske mål. Ikke mindst i en tid, der er præget af snævre rammer for det samlede og kommunale forbrug, siger Malene Broberg.

Præcis, professionel og ydmyg

Det er ikke kun Malene Broberg, der glæder sig 1. juni, hvor hun tiltræder stillingen.

- Jeg er glad for at vi kan ansætte en yderst kompetent kandidat til stillingen, jeg glæder mig til at vi sammen med Malene Broberg kan arbejde videre med at udvikle Qeqqata Kommunia.

Sådan lyder det fra kommunaldirektør Juliane Henningsen Heilmann.

Ansættelsesudvalget har i forbindelse med udvælgelsen lagt særlig vægt på, at Malene Broberg er faglig erfaren og stærk inden for økonomistyring og ledelse. Dertil er Malene Broberg både præcis, professionel og ydmyg med stor vilje til at lære i sin ledelsesstil.

En stor fordel

Malene Broberg er udlært fra Syddansk Universitet i regnskab og økonomistyring og har siden arbejdet med økonomistyring i såvel offentlige nettostyrede som private virksomheder.

Som specialist i økonomistyring har Malene Broberg været fungerende økonomidirektør for både Mittarfeqarfiit såvel som Pisiffik.

I det daglige har hun været i såvel det offentlige som private og hendes erfaring med dette er en stor fordel for økonomistyringen i Qeqqata Kommunia.