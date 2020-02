Malaysisk rigmand vil bygge lejligheder i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 27. februar 2020 - 17:48

Rigmanden Vincent Tan, bestyrelsesformand og ejer af den malaysiske luksushotelkæde Berjaya, har ikke opgivet sine planer om at få bygget et luksushotel i Nuuk.

I første omgang var det planen at placere hotellet i Kolonihavnen, men borgerprotester fik hotelkæden til at opgive den plan.

To valgmuligheder

Kommuneqarfik Sermersooq har igennem de seneste par måneder været i gang med at finde alternative placeringer, og nu har hotelkæden fået to valgmuligheder, afslører rigmandens højre hånd Alex Tan Ghee Keong til Sermitsiaq.AG.

- Jeg kan dog ikke komme nærmere ind på, hvilke områder kommunen har foreslået, og vi er endnu ikke færdige med at vurdere, hvilket areal der vil passe os bedst til hotelbyggeriet, oplyser Alex Tan Thee Keong.

90 lejligheder

Den malyasiske rådgiver for rigmanden kan imidlertid afsløre, at det er besluttet, at man vil bygge i omegnen af 90 lejligheder med gymnastik- og cafe-faciliteter samt mulighed for at etablere små butikker.

- Det bliver i Qinngorput, at ejendommene skal opføres. Det er vor overbevisning, at der vil være et yderligere behov for nye boliger i Nuuk, når den nye lufthavn står færdig, forklarer Alex Tan Ghee Keong og tilføjer:

- Det er naturligvis planen, at nogle af boligerne skal udlejes til nogle af vore hotel-medarbejdere, men det er ikke dem alle. Andre her i byen vil også få mulighed for at komme ind som lejer, når byggeriet er tilendebragt, oplyser han.

Det er hotelkædens egen arkitekt, der har tegnet de kommende ejendomme i Qinngorput.

Milliard-foretagende

Det er en særdeles investerings-ivrig malaysisk hotelkæde, der er på vej ind i Grønland.

Således kunne Berjaya Land Berhad den 7. februar afsløre, at man havde indgået en aftale i Myanmar, hvor man 16 kilometer fra Yangon ville stå for byggeriet af boliger og bygninger til erhvervs- og myndighedsformål. En investering på 746 millioner amerikanske dollars, hvilket svarer til 4,4 milliarder kroner.