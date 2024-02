Erik Holmsgaard Torsdag, 01. februar 2024 - 09:33

En milepæl. Det kalder naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S), det. Formanden for SIK, Jess G. Berthelsen, kalder det makværk. De to er vildt uenige om betydningen af den ophævede sukkerafgift.

Det skriver avisen AG.

Sukkerafgiften blev ophævet midt i januar, og Erik Jensen sagde dengang, at det markerede et skridt i retning af at skabe en nemmere hverdag for borgerne og styrke deres økonomiske muligheder. Men det er det rene vrøvl, siger Jess G. Berthelsen til AG.

- Isoleret set er det fint, at føde - varer bliver billigere. Men der skal godt nok holdes mange kaffemikker og bages mange kager, før billigere sukker får den store betydning i et samlet husholdningsbudget. Og hvorfor sukker, som vel ikke ligefrem er godt for folke - sundheden? Det er helt ude i ham - pen og noget makværk, lyder det fra SIK-formanden.

