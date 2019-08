Makreller: KNAPK anklager Naalakkersuisut for løftebrud

Walter Turnowsky Lørdag, 03. august 2019 - 16:08

De store bliver forkælet - og de mindre bliver snydt. Sådan ser fisker- og fangerorganisationen, KNAPK fordelingen af årets makrelkvote, som organisationen direkte kalder 'forfejlet'.

Kvoten er nemlig blevet tildelt tildelt veletablerede selskaber og deres datterselskaber. Det mener KNAPK er i direkte modstrid med de politiske udmeldinger om, at flere skal have del i fiskeriet.

- Det siddende Naalakkersuisut med Siumut i spidsen har ad flere omgange meddelt deres politik om at sprede ejerskabet af fiskerressourcerne mere end tilfældet er i dag, siger Mikkili Skourup, formand for KNAPK's pelagiske gruppe og KNAPK-direktør, Tønnes Kaka Berthelsen i en fælles udtalelse.

- I tilknytning til det kan det da også nævnes at en af Fiskerikommissionens primære opgaver er at kigge på det emne.

Efterlyser stærk politisk leder

Men i den rent faktisk førte politik har KNAPK svært ved at genfinde de mål.

- I forbindelse med årets makrelsæson, der besluttede Naalakkersuisut at den samlede kvote skulle være på 59.729 tons, her blev indstillingen fra bl.a. KNAPK fulgt og det var vi naturligvis tilfreds med.

- Samtidig meddelte Naalakkersuisut at kvoterne kun skulle fordeles til de ”ældre” selskaber.

På den måde bliver mindre grønlandske selskaber holdt udenfor makrelfiskeriet, siger KNAPK.

- Man får lyst til at spørge hvem er det der sidder og rådgiver Naalakkersuisut. Det burde være et direkte fyringsgrundlag, at man laver så stor forskelsbehandling af lokale mindre virksomheder.

- Vi efterlyser en stærk politisk leder,…, slutter de to vrede KNAPK-repræsentanter med henvisning til, at Naalakkersuisut bør instruere embedsmændene i, at føre den udmeldte politik ud i livet.