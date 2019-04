Makrel og sildkvoter fordelt i Østgrønland

Redaktionen Søndag, 07. april 2019 - 08:39

Fiskeriet på makrel og sild i Østgrønland kan nu starte for året 2019.

Makrelkvoten på 54.729 tons og sildkvoten på 25.000 tons er blevet fordelt til grønlandske fartøjer.

Det oplyser departementet for fiskeri, fangst og landbrug i en pressemeddelelse.

Årets makrelkvote er på 59.729 tons, og 25.000 tons sild.

Dermed er kvoten på makreller faldet i forhold til sidste år, hvor kvoten var på 66.365 tons, mens sildkvoten forbliver på samme mængde som sidste år.

Fordelingen ser sådan ud:

54.729 tons makrel er fordelt til selskaber med grønlandske fartøjer.

5.000 tons stilles til side som reservekvote, og er forbeholdt til grønlandske fartøjer.

25.000 tons sild er fordelt til selskaber med grønlandske fartøjer.



Andre kriterier

Naalakkersuisut har i starten af marts besluttet, at kriterierne for tildeling af makrelkvoten skulle ændres. I stedet for at have to kategorier, der kan ansøge om makrelkvoter, har Naalakkersuisut besluttet at der fremover skulle være en kategori, der kan ansøge.

LÆS OGSÅ: Kriterier for makrelfiskeri ændret

I kategori 2 kunne selvskaber uden egne fartøjer ansøge om en kvote af makreller. Hensigten med kategori 2 var, at aktørerne fremover kunne etablere sig i makrelfiskeriet i landet. Dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt, da det har vist sig, at selvskaberne ikke kunne etablere sig i fiskeriet.

Derfor har Naalakkersuisut besluttet at selskaber med grønlandske fartøjer kun kan ansøge om kvoterne for i år.

I alt har otte forskellige selskaber med i alt ti grønlandske fartøjer fået tildelt makrel og sild for i år, oplyser departementet.