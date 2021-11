Majoriaq opkvalificerer medarbejdere

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. november 2021 - 14:47

En ny uddannelse, der er skabt af skabte Niuernermik Ilinniarfik og Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked sidste efterår, spytter tirsdag de første nyuddannede arbejdsmarkedskonsulenter fra Majoriaq ud.

Uddannelsen skal sikre den bedst mulige sagsbehandling af borgerne, hvad enten det handler om jobformidling, vejledning eller opkvalificering, lyder det i en pressemeddelelse fra Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

- Stort tillykke til nyudklækkede Majoriaqkonsulenter. I er de første deltagere til uddannelsen, og I har en grund til at være stolte over jeres forløb og resultater. Vi har brug for dygtige og kompetente sagsbehandlere, der kan varetage sagsbehandling af borgere til arbejdsmarkedet for vi har brug for alle hænder her i samfundet, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen i anledning af demissionen.

Skal binde erhverv og uddannelser sammen

Uddannelsen og undervisningsmaterialet er specifikt udviklet til de ansatte i Majoriaqcentrene, dermed giver uddannelsen de studerende ny indsigt og perspektiv på de arbejdsopgaver de varetager og anledning til at reflektere over, hvordan de med borgeren i centrum kan hjælpe brugerne med uddannelse, opkvalificering og jobsøgning i fremtiden.

-For det er det de skal. Det er den akse, deres virke drejer om. De er den lim, der skal binde folkeskoler, brancheskoler, erhvervsliv, de arbejdsløse og socialområdet sammen, siger forstander ved Niuernermik Ilinniarfik, Christel Lund Bøjler om uddannelsen.

Planen er at følge op med et nyt hold i efteråret 2022.

De 17 dimittender kommer fra næsten alle byer, og uddannelsens forløb er foregået ved siden af deres daglige arbejde i et Majoriaq center.