Maine-mistænkt har brugt sit voksne liv i USA's reserve

Ritzaus Bureau Fredag, 27. oktober 2023 - 07:06

Amerikansk politi er fredag fortsat på jagt efter en mand, der menes at have skudt og dræbt 18 mennesker i den amerikanske delstat Maine torsdag.

Manden er identificeret som 40-årige Robert Card.

Han har været medlem af det amerikanske militærs reservestyrke siden december 2002 og dermed brugt det meste af sit voksne liv i reserven. Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Han har aldrig været sendt i krig, men ifølge det amerikanske medie CBS News har han modtaget flere medaljer i sin tid i reserven.

Hans id-kort giver ham adgang til alle militærbaser i USA.

Torsdag lød det, at han har arbejdet som våbeninstruktør. Ifølge CBS News passer det dog ikke. En talsmand fra den amerikanske hær oplyser i stedet til mediet, at han skal have været ansvarlig for brændstofforsyninger.

Fra 2001 til 2004 studerede han ingeniørteknologi på University of Maine. Han færdiggjorde dog ikke uddannelsen, skriver The Washington Post.

Den amerikanske avis skriver også, at Robert Card over sommeren var indlagt i omkring to uger og modtog psykiatrisk behandling. Det skal være sket, efter at han havde truet med at angribe sin egen afdeling.

Han skal også have sagt, at han begyndte at høre stemmer, skriver avisen.

Politiet har offentliggjort flere billeder af ham. Her kan man blandt andet se ham iført en brun hættetrøje med et gevær i hånden.

Ifølge det amerikanske medie CBS News er manden fra den lille by Bowdoin, der ligger omkring 25 kilometer fra byen Lewiston.

Det var i Lewiston, at 18 personer torsdag blev slået ihjel i en bowlinghal og på en bar. Yderligere 13 blev såret i masseskyderiet.

Politiet har omtalt Robert Card som værende "bevæbnet og farlig".

Antallet af masseskyderier i USA - kategoriseret ved at fire personer eller flere bliver dræbt eller såret - er indtil videre 566 i 2023. Det viser tal fra hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer skyderier i USA.

I 2022 blev der registreret 647 masseskyderier i USA. Det svarer cirka til et masseskyderi per 500.000 indbyggere. Til sammenligning ville det svare til, at Danmark hvert år havde knap 12 masseskyderier.