Magi hjalp Mimi Karlsen gennem krise

Redaktionen Onsdag, 04. december 2019 - 16:19

1984 skulle have været et lykkens år for familien Karlsen. Mimi var gravid med sit tredje barn. Men graviditeten drejede ned af et uheldigt spor, og hun blev sendt til Rigshospitalet for at føde.

Det er kvindemagasinet Arnanut, der har talt med Mimi Karlsen om hendes værste sorg i livet.

Det nyfødte barn kunne ikke selv trække vejret og kom i respirator, mens lægerne forsøgte at redde pigens liv. Det lykkedes desværre ikke, og de nybagte forældre måtte i stedet finde en dag, hvor respiratoren med den lille pige skulle slukkes.

- Det var enormt sørgeligt, men der skete også noget meget mærkeligt, mens jeg stod der på Rigshospitalet. Jeg stod pludselig og så på fjorden. Solen skinnede for enden af fjorden, ned på vandet, mens fugle fløj rundt derude i horisonten, fortæller Mimi Karlsen, der er medlem af Inatsisartut for Inuit Ataqatigiit.

Magisk opmuntring

Mimi havde ingen anelse om, hvorfor hun fik sådan et syn, men gætter på at det var en eller anden form for opmuntring.

- Året efter dødsfaldet deltog vi i Aasivik i Kangerluarsuk ved Maniitsoq sammen med venner og familie, hvor vi mødte den lille pige, der var blevet opkaldt efter vores afdøde datter, og hendes mor. Pigen kom hen til mig, og mens jeg sad med hende på skødet, kiggede jeg ud over fjorden og så det samme syn, jeg havde haft på Rigshospitalet. Alt imens jeg var sammen med den lille pige, der er opkaldt efter vores datter, fortæller Mimi Karlsen.

- Da jeg stod midt i sorgen over at have mistet et barn, fik jeg vist et syn. Et syn, der skulle fortælle mig, at der ville komme gladere dage.

Læs hele Mimi Karlsens beretning i det nye nummer af Arnanut, som er i butikkerne netop nu.