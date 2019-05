Mærkning af fødevare på engelsk

Walter Turnowsky Tirsdag, 21. maj 2019 - 14:10

Et flertal i Inatsisartut har netop besluttet, at det skal være muligt at sælge fødevarer, hvor mærkningen udelukkende står på engelsk.

Bekendtgørelsen om fødevarer siger i dag, at mærkningen skal være på grønlandsk, dansk eller et sprog, der staves næsten som dansk.

- Det betyder selvsagt, at der er ekstraomkostninger forbundet med at mærke fødevarer såfremt de bliver importeret fra andre lande end de skandinaviske, hvilket igen forhøjer priserne for forbrugerne, skriver Steen Lynge (D), der har stillet forslaget om, at pålægge Naalakkersuisut at ændre bekendtgørelsen.

Han henviser til, at fødevarerne i dag hovedsagligt kommer fra de nordiske lande, hvor de er dyre at fremstille.

- Vi skal gøre det billigere for den grønlandske borger, når det gælder det at købe dagligvarer. Det kræver, at vi kan importere dem direkte fra de lande, hvor de produceres billigere, skriver Steen Lynge (D).

Ifølge forslaget skal der ligge en officiel liste med oversættelser af de mest almindelige udtryk brugt i varedeklarationer, hvis teksten står på engelsk

Ud over Demokraatit har IA, Partii Naleraq og Atassut stemt for forslaget.