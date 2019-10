Mærkedag for grønlandske frimærker

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. oktober 2019 - 15:02

Det første grønlandske frimærke udkom i 1938, og i går blev seks nye frimærker føjet til, hvilket vil interessere frimærkesamlere fra hele verden. Kunstnerne bag frimærkerne er Naja Rosing-Asvid, Miki Jacobsen og Gukki Nuka.

- I den seneste uge har mine dygtige og dedikerede kolleger her i Tasiilaq pakket mange frimærkeabonnementer til vores tusinder af trofaste frimærkesamlere verden over. Det er en kæmpe fornøjelse at deltage i denne opgave, fortæller frimærkechef Allan Pertti Frandsen og tilføjer:

Spreder viden

-Som frimærkechef i Tele-Post er jeg stolt over at deltage i denne vigtige mission at sprede viden om vort lands historie, natur og kultur gennem frimærkemotiverne. I Grønland har vi virkelig mange dygtige kunstnere, som vi samarbejder med i dette arbejde.

De tre kunstnere:

Miljø i Grønland

På to frimærker har Naja Rosing-Asvid visuelt fortolket vores klodes højaktuelle udfordringer med plast i naturen. Som ved de fire foregående frimærker i denne serie om miljø i Grønland er også disse to trykt på selvklæbende papir.

Kulmærker

I 1900-tallets Grønland spillede kulmærker en interessant rolle. Firkantede kulmærker blev sat på sække med grønlandsk kul fra Qullissat, imens runde kulmærker kom på sække med udenlandsk kul. Så kunne forbrugerne selv vælge, hvilken slags kul de ville fyre med derhjemme – og være sikre på at få det rette kul med hjem. Miki Jacobsen har fortolket temaet på to frimærker.

Julefrimærker på en ny måde

Vores to julefrimærker 2019 viser to klassiske temaer, men på en ny måde. Begge julefrimærker er nemlig forsynet med specielle lyseffekter. Når du holder julefrimærkerne i dine hænder, vil du tydeligt se, at den orange julestjerne funkler, og det grønne nordlys over byen flakker. Gukki Nuka har skabt dette års julefrimærker fra Tele-Post.