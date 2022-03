Mærkbart fald af anmeldelser af seksualforbrydelser

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. marts 2022 - 16:45

Grønlands Politi har modtaget i alt 643 anmeldelser på seksualforbrydelser i 2021.

Af de anmeldelser drejer 249 sager om seksuelle overgreb på børn og unge under 15 år.

Selvom tallene er voldsomme, så er det faktisk et fald i anmeldelser, når det kommer til seksualforbrydelser, lyder det i politiets årsstatistik.

I 2020 modtog Grønlands Politi samlet 748 anmeldelser på seksualforbrydelser. Af dem omhandler 338 af sagerne om seksuelle overgreb på børn og unge under 15 år.

Kilde: Grønlands Politi

Et fald på anmeldelsestal af seksualforbrydelser er ikke nødvendigvis et tegn på, at der er færre, der begår seksualforbrydelser. Det høje anmeldelsestal i 2020 kan være tegn på, at politiets kampagne mod seksualforbrydelser mod børn og unge kan have en indvirkning på borgernes anmeldelser, skriver politiet.

Fokus har indvirkning

- Grønlands Politis absolutte hovedfokus er på seksuelle overgreb mod børn og unge. I 2021 blev der anmeldt 249 overgreb, hvilket er et fald i forhold til 2020, hvor der blev anmeldt 338 overgreb mod børn og unge under 15 år, skriver politiet og fortsætter:

- Årsagen til dette fald kan ikke entydigt forklares, men det fokus, der har været på overgreb bredt i samfundet de seneste år har uden tvivl haft en indvirkning. Dette kan således være forklaringen på den stigning i anmeldelsestallet vi har set op til 2020, hvor en del ældre sager er blevet anmeldt, skriver politiet.

Samfundsproblem

Grønlands Politi oplevede en stigning af anmeldelsestallet fra 559 anmeldelser om seksualforbrydelser i 2019 til hele 748 anmeldelser om seksualforbrydelser i 2020.

- Da antallet af uanmeldte ældre forhold derved bliver mindre, er det naturligt, at dette slår igennem i det samlede anmeldelsestal, som derfor er faldet en anelse i 2021.

Politimester Bjørn Tegner Bay mener, det fortsat er alvorligt, at tallene stadig ligger så højt.

- Desværre er seksualforbrydelser mod børn stadigvæk er et meget stort samfundsproblem, og derfor vil Grønlands Politi fortsat i 2022 have stort fokus på forebyggelse og opklaring af denne type kriminalitet, siger politimester Bjørn Tegner Bay i en pressemeddelelse.

Grønland ligger fortsat højt på listen, når det kommer til seksualforbrydelser i forhold til indbyggertallene. I Grønland er der ligger antallet på anmeldelser af seksuelle overgreb på 11,4 anmeldelser per 100.000 indbyggere. I Danmark og Færøerne ligger tallet på 1,4 anmeldelser per 100.000 indbyggere.