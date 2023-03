Mængden af alkohol tager et dyk

Redaktionen Torsdag, 09. marts 2023 - 09:49

Den samlede indførsel og produktion af alkohol er faldet.

Ifølge ny statistik fra Grønlands Statistik blev der i 2022 indført og produceret 370 tusind liter ren alkohol i drikkevarer i landet, hvilket repræsenterer et fald på 5,9 procent i forhold til året før.

Tilsvarende er alkoholindførslen faldet med 35,2 procent i løbet af de seneste 30 år. (Se figur herunder.)

Tilførsel af ren alkohol, i 1.000 liter Grafik: Grønlands Statistik

Tallene viser en klar tendens i retning af mindre alkoholforbrug.

Ifølge Grønlands Statistik svarer tilførslen i 2022 til et gennemsnitligt forbrug på 8,2 liter ren alkohol per person over 14 år. Det er et fald på 0,5 liter per person eller 6,2 procent sammenlignet med 2021. (Se tabel herunder.)

Tilførsel af ren alkohol pr. person og pr. person over 14 år. Graf: Grønlands Statistik

De 8,2 liter ren alkohol, som hver person over 14 år i gennemsnit forbrugte i 2022, svarer til 10,6 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol, skriver Grønlands Statistik og tilføjer:

- Af de 10,6 ugentlige genstande var 7,5 genstande øl, mens vinen udgjorde 1,9 genstande og spiritus 1,1 genstand.