Mænd: 40 pct. af en årgang bryder loven

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. januar 2021 - 07:50

Der er stort set lige meget kriminalitet i Danmark og Grønland, hvis man kigger på antallet af anmeldte forbrydelser i forhold til befolkningens størrelse.

I Grønland begås der dog mere personfarlig kriminalitet, da seksualforbrydelser fylder 10 gange mere i statistikken og voldsforbrydelse fire gange mere.

Derudover er der relativt set langt flere i Grønland, der har været på kant med loven.

Det viser en analyse fra Justitsministeriet i Danmark.

3,5 gange så mange kvinder

Analysen kigger nærmere på kriminalitet begået i Grønland, og den beskriver blandt andet, at 40 procent af de mænd, der er født i 1991, har begået en overtrædelse af kriminalloven inden de fyldte 27 år.

I Danmark gælder det for 16 procent af mændene. Det vil sige, at 2,5 gange så mange mænd fra årgangen i Grønland har begået en lovovertrædelse.

For kvindernes vedkommende er tallet endnu større, da det her er tre gange så mange fra årgangen i Grønland, som har begået kriminalitet.

Færre lovovertrædelser per person

21 procent af kvinderne i Grønland har begået en lovovertrædelse mens det tilsvarende gælder for seks procent af årgangen i Danmark.

- Når der på trods af, at en betydeligt større andel af befolkningen i Grønland end i Danmark er registreret for kriminalitet, alligevel er et ret ensartet kriminalitetsniveau (målt ved antal registrerede forbrydelser pr. befolkningsenhed) i de to lande, så hænger det også sammen med, at lovovertræderne i Grønland i gennemsnit er registreret for at have begået færre lovovertrædelser, end lovovertrædere i Danmark er, står der i analysen.