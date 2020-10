Mænd tjente 28 procent mere end kvinder

Thomas Munk Veirum Onsdag, 28. oktober 2020 - 07:56

Den gennemsnitlige personlige indkomst i Grønland før skat steg til 259.000 kroner i 2019. Det er en stigning på 6.000 kroner i forhold til 2018, viser en ny opgørelse fra Grønlands Statistik.

Ifølge opgørelsen er den største stigning i indkomsterne sket i Avannaata Kommunia, hvor den gennemsnitlige personlige indkomst er steget med 4,1 procent fra 215.000 kroner årligt til 224.000 kroner årligt.

Den laveste stigning er sket i Kommuneqarfik Sermersooq med en stigning på 0,9 procent fra 301.000 kroner til 303.000 kroner. Hovedstadskommunen er til gengæld den kommune med den suverænt højeste gennemsnitsindkomst.

Grafik af Grønlands Statistik

Stor forskel på distrikter

Statistikkontoret har også beregnet indkomsterne i 18 forskellige distrikter, som er identiske med de 18 tidligere kommuner.

Her ligger kun to distrikter over landsgennemsnittet:

- I 2019 var den gennemsnitlige indkomst i Nuuk distrikt således 331.235 kr., hvilket er 24 pct. højere end i Sisimiut distrikt med landets næsthøjeste indkomstniveau. I alle øvrige distrikter lå den gennemsnitlige indkomst under landsgennemsnittet, skriver Grønlands Statistik.

I den anden ende af statistikken finder man Kangaatsiaq med en årlig gennemsnitlig personlig indkomst på 159.000 kroner.

Realindkomst steget 0,6 procent

Grønlands Statistik har også regnet ud, hvorvidt stigningen i indkomsterne også har betydet, at folk kan købe flere varer for pengene, eller om stigningen bliver spist op af prisstigninger.

Her kommer Grønlands Statistik frem til, at den såkaldte realindkomst er steget med 0,6 procent i 2019.

Fra 2002 til 2019 er realindkomsten steget med 10,1 procent.

Mænd tjener 28 procent mere end kvinder

Også mellem kønnene er der betydelige forskelle i de gennemsnitlige indkomster:

- I 2019 havde mændene en gennemsnitlig indkomst i alt, før skat mv. på 288.000 kr. Den tilsvarende indkomst for kvinderne lå på 226.000 kr., skriver Grønlands Statistik.

Det svarer til en forskel på 28 procent.

Grønlands Statistik oplyser, at beregningen ikke tager højde for, at mænd er overrepræsenteret i de erhvervsaktive aldersgrupper, hvor indkomst­niveauet er højt, mens der omvendt er flere kvinder end mænd i de ældste aldersgrupper, hvor indkomsterne er lave.

- De reelle indkomstforskelle kønnene imellem er således knap så markante, som de overordnede tal umiddelbart indikerer, skriver statistikkontoret.