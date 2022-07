Mads Pedersen sikrer ny dansk Tour-triumf med etapesejr

Ritzaus Bureau Fredag, 15. juli 2022 - 16:13

Mads Pedersen ville også lege med.

Efter at have set sine landsmænd Magnus Cort og Jonas Vingegaard vinde etaper i Tour de France tidligere på ugen, kørte den danske eksverdensmester først over stregen på 13. etape fredag.

Pedersen kom afsted i dagens udbrud og endte med at slå Fred Wright (Bahrain-Victorious) og Hugo Houle (Israel-Premier Tech) i spurten om sejren.

Det er Pedersens første etapesejr i Tour de France i karrieren og hans første i en grand tour overhovedet.

Mindre stigninger

De store kanoner i klassementet rørte slet ikke på sig fredag. Jonas Vingegaard får derfor som ventet mindst én dag mere i gult. Danskerens forspring til rivalen Tadej Pogacar er fortsat på 2 minutter og 22 sekunder.

Vingegaard var hele dagen solidt plantet langt fremme i feltet, pakket ind med holdkammerater både foran og bag sig. Det var fornuftigt, for feltet blev på grund af sidevind flere gange splittet. Det førte dog ikke til dramatik.

Det er småt med oplagte muligheder for sprinterne i dette års Tour, så med en etapeprofil, der kun bød på mindre stigninger, så nogle af feltets hurtigste folk deres snit til at gøre sig gældende fredag.

Sprinterholdene havde derfor ikke lyst til at lade ret mange komme afsted i udbrud. Der var ellers en del, som forsøgte, herunder flere danskere.

En af dem var Mads Pedersen, og den danske eksverdensmester lykkedes altså med sin mission.

Frontgruppen blev dog holdt i meget kort snor af Lotto-Soudal og Alpecin, der på vegne af Caleb Ewan og Jasper Philipsen satte tempoet i feltet.

Knuste Wright og Houle

Med cirka 70 kilometer til mål røg Lotto-Soudals planer dog i vasken, da det meste af holdet styrtede i et sving. Caleb Ewan slog tilsyneladende knæet, og australieren og hans kolleger måtte opgive at jagte etapesejren.

Det var gode nyheder for udbruddet, da der så var et hold færre til at svinge pisken i feltet. Pederson og co.'s forspring steg da også langsomt igen.

BikeExchange tog derefter over i feltet i håbet om, at Dylan Groenewegen kunne lave noget stort.

Med små 15 kilometer tilbage og et forspring på lidt over to minutter til udbryderne smed BikeExchange dog håndklædet i ringen. Så kom der bred front på feltet, og det stod klart, at etapevinderen skulle findes i udbruddet.

Her stoppede samarbejdet hurtigt. Mads Pedersen åbnede ballet og angreb med 12 kilometer til mål.

Pedersen fik Fred Wright og Hugo Houle med sig, og trioen kørte væk fra de øvrige udbrydere.

Wright og Houle havde tydeligvis ikke lyst til at komme til stregen med Pedersen, men det lykkedes ikke duoen, at ryste danskeren af sig.

På opløbsstrækningen var der ingen tvivl. Pedersen knuste Wright og Houle og kunne begynde at juble, allerede inden han krydsede målstregen.