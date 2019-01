Mads Mikkelsen på overlevelsestur i Arktis

Ritzau / Walter Turnowsky Torsdag, 31. januar 2019 - 10:51

Filmen "Arctic" handler om manden H. Overgård – det står der i hvert tilfælde bag på hans jakke, spillet af danske Mads Mikkelsen, der efter et flystyrt kæmper for at overleve et ikke nærmere bestemt sted i Arktis.

Filmen er på det nærmeste en solopræstatation af Mads Mikkelsen.

Uden at fortælle mandens fornavn eller baggrundshistorie følger filmen Overgårds daglige rutiner, der skal holde ham i live, mens han venter på hjælp.

Han har tydeligvis været strandet i snelandskabet i et godt stykke tid, for han har lavet huller i den tykke is og opsat tre fiskestænger, hvor metalstykker på snørerne slår mod hinanden, når en fisk bider på.

Overgård er ikke just grebet af panik, for hans uheldige tilværelse er trods alt stabil, og som det går nu, kan han klare sig i lang tid. Tålmodigt venter han på hjælp, mens han følger sine daglige rutiner: Han hakker og skraber kolossale SOS-bogstaver i sneen, drejer på faste tidspunkter i håndtaget på en nødsignalsender, nedfryser sine fisk i en plastikboks og besøger et hjemmelavet gravsted, der sandsynligvis tilhører en afdød medpilot.

Omkring 20 minutter inde i filmen dukker den eneste anden person op.

En kvindelig helikopterpilot (Maria Thelma Smáradóttir) er blevet såret i maveregionen og kommer ikke til at overleve, med mindre Overgård transporterer hende til den nærmeste base, som ligger uoverskueligt langt væk.

Kvinden er i en halvt bevidstløs tilstand det meste af filmen.

Ekstra Bladet anmelder giver den brasilianske Joe Pennas første spillefilm tre ud af seks stjerner. Det skyldes hovedsageligt den danske præstation i hovedrollen.

- Mikkelsen leverer en imponerende fysisk præstation i den stort set replikløse rolle, som ikke bliver nemmere af, at hans ansigt er pakket så meget ind det meste af tiden, at han kun har kroppen at spille med, skriver Ekstra Bladet.

Berlingskes anmelder kan kun svinge sig op på to ud af seks stjerner på trods af Mikkelsens ellers glimrende skuespil.

- Filmen fremstår flad, og de eneste dybder, der virkelig åbner sig, er de issprækker, som Mikkelsen dratter i på sin martrede vandring gennem sneen, lyder det i Berlingske.

Jyllands-Posten giver som den mest begejstrede af anmelderne filmen fire ud af seks stjerner.

- ‘Arctic’ giver stadig svedige håndflader og åndenød, selv om den ikke adskiller sig fra andre overlevelsesfilm, lyder det i anmeldelsen.

Brasilianske Penna skal være glad for, at han har fået Mikkelsen til at "stille op til denne krævende solopræstation", lyder det videre.

Politikens anmelder glæder sig over, at Mikkelsen får "lov til at folde sin knudemandethed ud i så fundamentalt et drama".

- Med lakonisk målrettethed bærer han os gennem det storslåede arktiske landskab, den barske stilhed.

- Hvis bare denne stilhed kunne få lov at fylde selv! Nogle gange er underlægningsmusikken en forbandelse, lyder det videre fra Politiken, der kvitterer med tre ud af seks hjerter.

Ifølge Informations anmelder er "Arctic" særligt velegnet til dem, der ikke kan vente på det næste afsnit af realityprogrammet "Alene i vildmarken".

Filmen ”viser menneskets benhårde kamp for at overkomme den vilde arktiske natur i så roligt et tempo, at man kan nå at tage noter til hans forskellige overlevelsestricks”, skriver Information.

‘Arctic’ vises i Katuaq i Nuuk fra 14. februar.