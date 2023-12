Madiværksættere: Brug vores viden om værdiforøgelse

Arne Mølgaard Fredag, 15. december 2023 - 15:00

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Kim Kielsen, Siumut, har i et svarbrev til Inatsisartut-medlemmet Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, oplyst, at det endnu ikke er muligt at skabe værdiforøgelse af torskeprodukterne primært på grund af mangel på nødvendig og uddannet arbejdskraft på fiskefabrikkerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men hvis man vil skabe værdiforøgelse og fuld udnyttelse af friskfanget fisk og andre dyrearter i Grønland er det vigtigt at benytte herboende personer, der har indgående viden og kendskab til produktion af grønlandske delikatesser, som er yderst eftertragtet i lokalbefolkningen. Men for også at sætte skub i eksport af grønlandske madprodukter, bør der afholdes et landsdækkende seminar om fuldudnyttelse of produktion af grønlandske råvarer, mener to iværksættere, som begge producerer og sælger hjemmelavede grønlandske provianter.

Benyttelse af lokalviden

Maariu Nielsen Isaksen, som er fisker og fanger i Sisimiut driver sammen med sin kone, Kuserneq Food, som sælger et stort udvalg af grønlandske madvarer, som parret selv producerer både i hjemmet og ude i naturen. Aqqalooraq Enoksen fra Qeqertarsuaq har igennem årene også haft en stor passion for produktion af grønlandske delikatesser, som efterhånden er blevet yderst eftertragtede blandt hans stigende antal kundebase.

