Madbod giver stolthed - og mål i livet

Walter Turnowsky Lørdag, 28. december 2019 - 16:05

Fra midten af november og frem til nytår har 'Arctic Street Food' deres madbod eller foodtruck, som det hedder på moderne dansk, holdende i Aalborg Zoo. Herfra serverer de unge varmende og velduftende karrysuppe - naturligvis med hellefisk - til de besøgende ved arrangementet Jul i Zoo.

- Det er meget intensivt for de unge at være så meget på. Så når vi når nytår er vi nok ret trætte og skal lige puste ude i nogle uger inden vi igen står ved musikfestivallen Northern Winterbeat her i Aalborg, siger Mads Siegenfeldt fra det Grønlandske Hus i Aalborg, da vi fanger ham lige inden jul. Omkring ti unge grønlændere har i november og december på skift passet madboden. Siden 1. december har de stået her dagligt.

- De har virkelig taget opgaven til sig og har udført et stort stykke arbejde. Og der har også været meget ros til dem fra Zoos side, siger Mads Siegenfeldt, der er idémanden bag 'Arctic Street Food'.

Ikke problemorienteret

Han har allerede igennem flere år arbejdet med mad i forbindelse med inklusion af unge grønlændere. Det udviklede sig efterhånden til idéen om en foodtruck, der det seneste halvandet års tid har været at finde i ved arrangementer ikke blot i Aalborg, men også ved Food Festival i Aarhus.

- Det giver de unge en stolthed at opleve glade kunder i butikken, når de serverer lækker mad for dem. Og stoltheden bliver ikke mindre af, at de kan vise lidt af deres kultur, ved at vi bringer Grønland ud i gadebilledet, siger Mads Siegenfeldt.

Jesper Hansen

Målgruppen er unge grønlændere, som lever lidt på kanten af det danske system og som måske mangler uddannelse eller et job. Mads Siegenfeldt ser noget at projektets styrke i, at man fokuserer på, hvad de unge kan og knap så meget, hvad de ikke kan.

- Alle unge har noget at byde på, og det er en langt mere positiv tilgang end den problemorienterede. Her er vi sammen om at betjene de kunder, der kommer i butikken og ikke fordi, de har problemer.

- Sammen med den rette støtte, kan det give de unge mod på gå i krig med deres problemer.

Tager ansvar for eget liv

Der bliver sat individuelle mål for hver af de unge, som kan handle om at komme i gang med en uddannelse eller få sig et job. Flere af dem er allerede kommet i gang

- Vi kan se, at de unge tager ansvar for deres eget, ansvar for at de kommer et bedre sted hen.

I alt har omkring 30 unge tilknytning til Arctic Street Food. Flere af dem har projektet fået kontakt med projektet igennem jobcenteret eller Aalborg Kommune. Men flere finder også vej derhen via en kammerat eller en storebror eller -søster.

I det nye år vil projektet etablere sig i permanente lokaler ved havnen i Aalborg.