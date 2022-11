Ritzaus Bureau Mandag, 07. november 2022 - 07:12

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beder USA og Kina betale mere til fattige lande, som er blevet ramt hårdt af følgerne af klimaforandringer.

- USA og Kina bør gøre mere, siger Macron mandag - samtidig som klimakonferencen COP27 finder sted i Sharm el-Sheikh i Egypten.

For første gang er klimakompensation sat på dagsordenen.

Delegerede aftalte i weekenden at diskutere, hvorvidt rige lande skal kompensere fattige lande, der er mest udsatte for klimaforandringerne.

- Dette skaber for første gang et institutionelt stabilt rum på den formelle dagsorden for COP- og Paris-aftalen til at diskutere det presserende spørgsmål om finansieringsordninger, der er nødvendige for at håndtere de eksisterende forskelle, sagde COP27's præsident, Sameh Shoukry.

Ved COP26, der sidste år blev holdt i Glasgow i Skotland, blokerede rige nationer for et forslag om klimakompensation til fattige lande.

De rige lande har tidligere lovet 100 milliarder dollar årligt til fattigere ulande fra 2020 til 2025. Det løfte har de dog ikke holdt.

I 2020 var det på omkring 80 milliarder dollar. Tallet har dog medført kritik fra ngo'er. Især fordi mange penge er taget fra landenes udviklingsbistand.

Før Macron rejste til Egypten, lagde han en video ud på sociale medier med forslag til, hvad Frankrig bør gøre for at dæmpe klimaændringer og sikre biologisk mangfoldighed.

Ud over Macron kommer en række andre politiske ledere fra store dele af verden til Sharm el-Sheik mandag.

Flere rapporter har for nylig vist, at den globale opvarmning er på vej langt over målene i Parisaftalen.